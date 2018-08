Spionajul cibernetic al chinezilor e strans legat de noul Drum al Matasii. Expertii avertizeaza ca Beijingul se foloseseste de infrastructura masiva pe care o are la dispozitie pentru a spiona companiile si guvernele de pe traseul noii rute ce ar urma sa interconecteze Asia, Africa si Europa. Din sud-estul Asiei si pana in estul Europei, grandiosul plan al Beijingului include peste 70 de tari - responsabile pentru un sfert din Produsul Intern Brut global. Potrivit Financial Times, Bejingul ar fi lansat numeroase operatiuni de spionaj in Belarus, in Maldive, dar si in unele ministere de externe…