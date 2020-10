La mai bine de o luna de la alegerile locale, noul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, și noii consilieri generali depun joi juramantul și se instaleaza in funcții. Pe lista apar cateva nume din vechiul mandat, dar și unele nume noi, sonore, din politica sau sport. Susținatorii lui Nicușor Dan au majoritatea, dar PSD poate bloca la vot o parte dintre proiecte. Noua primarie va fi condusa de trei barbați: un primar și doi viceprimari, femeile fiind o raritate și printre trimișii partidelor in consiliu. Dupa patru ani in care PSD a dominat Consiliul General, e randul celor de la USR-PLUS-PNL…