Stiri pe aceeasi tema

- Noul Consiliu de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, ales in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din luna noiembrie a anului trecut, a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), a informat, vineri, BVB, potrivit Agerpres.Componenta Consiliului de…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 3 martie, pentru revocarea fostului vice-premier Sevil Shhaideh din pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom. Ministrul Economiei, Energiei…

- Santierul Naval Orsova si-a propus investitii de 4 milioane lei in acest an si estimeaza venituri totale de 66,91 milioane lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, potrivit news.ro."Se aproba cu unanimitate de…

- Fiul lui Toni Grebla ar putea fi inlocuit din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al IAR Ghimbav, decizia urmand sa fie luata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri solicita revocarea fostului premier Sevil Shhaideh din functia de membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, potrivit unui convocator al Adunarii Generale a Actionarilor, transmis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti. "Ministerul…

- Manuela Petronela Stan-Olteanu a fost aleasa, vineri, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz, potrivit unui comunicat al companiei, publicat vineri pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie Agerpres. De asemenea, tot vineri,…

- Gala Financial Intelligence Awards a avut loc saptamana trecuta, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, ocazie in care au fost premiate persoane si companii care au contribuit la dezvoltarea economica a țarii noastre prin rezultatele excepționale obținute pe parcursul anului. In deschiderea evenimentului,…

- Ministerul Economiei - actionarul majoritar al Romgaz - vrea sa schimbe membrii Consiliului de Administratie care conduce compania energetica. Romgaz - cel mai mare producator de gaze din Romania - este detinut in proportie de 70% de stat, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului…