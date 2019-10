Noul CONFLICT din lumea auto: Service-urile acuză constructorii auto că îi falimentează Extinderea rapida a tehnologiilor de evitare a coliziunilor i-a adus pe constructorii auto si service-uri in prag de razboi, castigatorul urmand sa controleze piata pieselor de schimb (evaluata la 800 miliarde dolari) in era digitala, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Avand in vedere gradul de sofisticare a sistemelor de evitare a coliziunilor, multi constructori insista ca doar piesele auto si reparatiile efectuate de dealerii lor autorizati pot asigura siguranta. Insa aceasta insistenta a generat critici din partea service-urilor si furnizorilor de piese auto independenti, care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zorica Rebernik si-a petrecut aproape toata viata in rosu si intentioneaza sa poarte aceasta culoare si in continuare... chiar si dupa ce moare, relateaza Reuters. Pensionara, fosta profesoara, traieste intr-o casa rosie unde mananca impreuna cu Zoran din farfurii rosii, beau din pahare rosii…

- Presedintele republican Donald Trump a atacat-o pe presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, apreciind ca ar fi vinovata de tradare, deoarece ar avea cunostinta de o declaratie a unui reprezentant democrat pe care locatarul Casei Albe o considera frauduloasa, relateaza Reuters.

- Constructorii auto din blocul comunitar dau avertizari cu privire la pierderile in valoare de miliarde de euro ce vor aparea in conditiile unui Brexit fara acord, opririle de productie urmand sa coste 50.000 de lire sterline pe minut numai in Marea Britanie, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Marea…

- Autoritatea statului rus de reglementare in domeniul comunicatiilor Roskomnadzor a declarat ca gigantii in domeniul tehnologiei Google si Facebook au permis distribuirea de reclame electorale duminica, zi de alegeri regionale in Rusia, in pofida faptului ca li s-a cerut sa interzica acest tip de publicitate,…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au declarat joi ca administratia Trump blocheaza accesul investigatorilor in centrele de detentie a imigrantilor existente la nivel national, dupa ce vizitele recente au aratat ceea ce au ei au numit ”existenta unor probleme grave” legate de modul in care sunt…

- Yandex, echivalenta din Rusia a Google, intentioneaza sa isi extinda flota de vehicule autonome la 1.000, in urmatorii doi ani, pentru a accelera testele destinate aceastei tehnologii noi, transmite Reuters.

- Departamentul pentru Comert al Statelor Unite va prelungi o decizie care permite Huawei Technologies sa cumpere produse ale companiilor americane, astfel incat sa poata oferi in continuare servicii de service clientilor sai, au declarat surse apropiate situatiei, transmite Reuters potrivit news.ro.”Licenta…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a indicat joi ca are impresia ca SUA cauta un pretext pentru inceperea unui conflict in Golf, a relatat agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters. "Evenimentele de ac...