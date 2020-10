Noul concept japonez de pe piața muncii care i-ar face fericiți pe angajații din România Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe. Ziua de munca ar fi de doar patru... The post Noul concept japonez de pe piața muncii care i-ar face fericiți pe angajații din Romania appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation și i-ar face pe mulți romani fericiți. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe.

