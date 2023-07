Stiri pe aceeasi tema

- AVIZ… Consilierii barladeni au dat unda verde proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru „Construirea centrului social cultural Sfanta Filoteia”. Un pas important a fost facut prin aprobarea celui mai important aviz – PUD al acestui proiect, urmand sa…

- NOU…Imputernicit la comanda Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui, colonelul Ioan Catalin Oloeriu vrea sa-si lase amprenta si sa nu treaca neobservat. Cu o experienta profesionala in spate de invidiat, capatata atat in tara cat si in strainatate, Oloeriu isi propune realizarea unor…

- SEDINTA CLM IN VITEZA… Consilierii locali barladeni s-au trezit ca sunt convocati joi, 13 iulie, la o sedinta extraordinara a CLM Barlad! Intrunirea s-a desfasurat in sistem video conferinta, incepand cu ora 13.00. Totul a decurs foarte repede. Comisiile de specialitate au avut nevoie de 30 de minute,…

- CIRC!… A fost cearta ca la ușa cortului in CLM Barlad! Tot scandalul a pornit de la un proiect de hotarare, prin care Liceul „Mihai Eminescu” ar fi primit banii necesari consolidarii și reabilitarii corpului B. Consilierii ar fi trebuit sa voteze acest proiect, introdus in ultima clipa pe ordinea de…

- SUPRADIMENSIONAT!… In ultimii ani, Poliția Locala Vaslui a devenit o instituție mamut și asta din cauza moldovenilor care și-au facut buletin de Vaslui. Schema este destul de simpla și implica date false, care nu au nicio treaba cu realitatea. S-a luat in calcul populația fictiva, de aproximativ 140.000…

- DESCHIDERE… Dupa ani intregi de așteptare, primaria le da o veste buna samsarilor de mașini din Vaslui. Aceștia vor avea, incepand de duminica, 18 iunie, un spațiu unde iși vor putea vinde autoturismele. Este vorba despre targul auto amplasat in cadrul noului bazar situat pe strada Decebal. Pentru a…

- DE NECREZUT… Autoritațile locale barladene au alocat peste 500.000 de lei pentru organizarea unor acțiuni culturale, ce se vor derula in lunile mai și iunie. Cele mai mari sume alocate sunt in luna iunie, pentru Zilele Culturale ale Barladului . Cei mai mulți bani din bugetul local, peste 315.000 de…