- In acest an, Ministerul Educației și Cercetarii propune ca pe 1 septembrie, prima tema a elevilor in instituțiile de invațamint sa fie despre integrarea europeana a Republicii Moldova. Precizarile au fost facute de ministrul de resort, Dan Perciun, potrivit caruia pina la mijlocul lunii august, vor…

- Joi, 20 iulie, decretele privind numirea in funcție a noilor miniștri din Guvernul Recean, au fost publicate in Monitorul Oficial. Este vorba despre ministrul Educației și Cercetarii, Dan Perciun, ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei…

- Andrei Spinu a revenit in funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale. Dan Perciun este noul ministru al Educației și Dan Efros cel al Afacerilor Interne. Cei trei au depus juramantul de investire in prezența premierului și a președintei Republicii Moldova.

- Luni, 17 iulie, cei trei miniștri desemnați au depus juramantul in prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a prim-ministrului Dorin Recean. Colonelul Adrian Efros este noul ministru de Interne, Andrei Spinu revine la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, iar deputatul…

