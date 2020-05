Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in Israel a fost gasit mort in resedinta sa, a confirmat duminica Ministerul israelian de Externe, noteaza Hotnews . Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului.Ambasadorul Du Wei sosise…

- Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului Ambasadorul Du Wei sosise in Israel in februarie. Intre 2016 si 2019 condusese reprezentanta diplomatica a Chinei in Ucraina. Diplomatul chinez avea 58 de ani,…

- Ambasadorul Chinei in Israel a fost gasit mort in resedinta sa, a confirmat duminica Ministerul israelian de Externe, citat de DPA. Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului. Ambasadorul Du Wei sosise…

- Ministerul german de externe a restricționat utilizarea serviciului de videoconferințe Zoom, avertizând angajații într-un memoriu intern ca problemele de securitate și punctele slabe în protecția datelor fac folosirea aplicației prea riscanta, relateaza ziarul Handelsblatt, citat de…

- Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat ca barbatul a fost adus in stare grava la spitalul Shaare Zedek din Ierusalim, in urma cu aproape o saptamana, transmite agentia Reuters. Pana in prezent, Israel a raportat un numar de 705 cazuri de coronavirus. Potrivit medicilor, cei mai multi…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe chinez a sugerat joi ca virusul din orasul Wuhan ar fi putut sa fi fost adus de armata americana, intensificand un razboi al declaratiilor intre Beijing si Washington, transmite Reuters preluat de news.roVezi și: STRATEGIA surpriza adoptata…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe chinez a sugerat joi ca virusul din orasul Wuhan ar fi putut sa fi fost adus de armata americana, intensificand un razboi al declaratiilor intre Beijing si Washington, transmite Reuters.

- Ministerul de Externe de la Ankara a anuntat joi eliminarea vizelor pentru cetatenii mai multor state din Uniunea Europeana – Austria, Belgia, Olanda, Spania si Polonia – si pentru britanici, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura se aplica din 2 martie celor care doresc sa viziteze Turcia in scopuri…