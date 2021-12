Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda va interzice fumatul pentru urmatoarele generații, astfel incat cei care au in prezent varsta de 14 ani sau mai mica nu vor putea niciodata sa cumpere legal tutun. Noua lege prevede ca varsta legala pentru fumat va crește in fiecare an, a anunțat ministrul asociat al sanatații, dr. Ayesha…

- Universitatea „Valahia” din Targoviște, prin intermediul Departamentului de Istorie și a Centrului de Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”, va invita sa participați in zilele de 1 și Post-ul ACTUALITATEA DE ACASA – Ziua Naționala a Romaniei, aniversata prin trei expoziții…

- Laudata la nivel mondial pentru ca a eradicat coronavirusul, in Noua Zeelanda noile cazuri de Covid depașesc 200 pentru prima data in pandemie. Cele 206 noi infecții zilnice din Noua Zeelanda au depașit sambata pragul de 200 de cazuri pentru prima data in timpul pandemiei de coronavirus, in momentul…

- Un numar de trei studenți din Noua Zeelanda au inființat in urma cu 9 ani o companie din domeniul educației digitale. Aceasta și-a surprins angajații cu o prima de 10.000 dolari neozeelandezi (aproape 6.200 de euro), in semn de mulțumire, informeaza The Guardian . Compania, formata din 53 de angajați,…

- Sinderomul Havana a devenit un fenomen in lumea diplomației americane iar simptomele au devenit un subiect de studiu. Sociologul si jurnalistul american in domeniul psihologiei medicale Robert Bartholomew, de la Universitatea din Auckland (Noua Zeelanda), a explicat intr-o carte scrisa impreuna…

- Anunțul a fost facut de cercetatori din Noua Zeelanda si Germania, care au recunoscut ca experimentul a inceput ca o gluma, insa aceștia au ajuns la concluzia ca gestionarea urinei bovine cu un continut ridicat de azot ar putea, pe termen lung, sa aduca beneficii reale pentru mediul inconjurator. Mai…

- Oamenii de stiinta sustin ca au reusit, în cadrul unui program vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, sa dreseze vacile pentru ca acestea sa urineze la toaleta, scrie AFP.O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda si Germania a fost nevoita sa recunoasca: experimentul a…