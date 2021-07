Noua Zeelandă: Pedepse cu închisoarea pentru terapii de conversie în cazul persoanelor LGBT Noua Zeelanda a introdus vineri o lege sub incidenta careia poate fi acordata o pedeapsa cu pâna la 5 ani de închisoare pentru practici prin care se doreste schimbarea orientarii sexuale a unei persoane sau a identitatii de gen, cunoscuta drept terapie de conversie LGBT.

Masurile propuse au ca obiectiv oprirea acestor practici, care nu functioneaza, sunt discreditate si au efecte negative, a spus ministrul Justitiei, Kris Faafoi, potrivit Reuters, preluata de News.ro.

&"Practicile de conversie nu îsi au locul în Noua Zeelanda moderna. Sunt bazate pe convingerea falsa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra cere Uniunii Europene sa „regandeasca” planul publicat privind negocierile post-Brexit asupra Gibraltarului, pe motiv ca „submineaza suveranitatea britanica” asupra acestui teritoriu, informeaza Reuters.

- NATO a condamnat luni atacurile cibernetice la adresa securitatii Aliantei, precizand intr-un comunicat ca incidentele de tip ransomware s-au inmultit, acestea vizand infrastructura sa si institutiile democratice. SUA, Marea Britanie și alte state au acuzat China ca se afla in spatele unui campanii…

- Cea mai mare companie de procesare a carnii din lume a fost vizata de un atac cibernetic sofisticat. Rețelele de calculatoare ale companiei JBS au fost sparte, determinand inchiderea temporara a unor unitați de procesare din Australia, Canada și SUA și afectand mii

- Tarile din G7 au ajuns vineri la un acord privind stoparea finantarii internationale pentru constructia de centrale electrice pe baza de carbune care emit carbon, pana la finalul anului, si pentru indeplinirea obiectivului global de combatere a schimbarilor climatice, transmite Reuters. G7…

- Vaccinul experimental dezvoltat de Sanofi și GlaxoSmithKline a generat un raspuns imun solid in primele etape ale testelor clinice, ceea ce le va permite sa treaca la testele clinice de faza avansata, a anunțat luni producatorul francez de medicamente, potrivit Reuters.Sanofi, impreuna cu firma britanica…

- China incearca in mod deliberat sa creeze diviziuni in cadrul alianței de elita de partajare a informațiilor Five Eyes, prin stabilirea unor relații mai stranse cu guvernul de stanga al premierului din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern. Alianța Five Eyes, care cuprinde SUA, Canada, Marea Britanie, Australia…