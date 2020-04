De la inceputul pandemiei de coronavirus, Noua Zeelanda a identificat peste 1.200 de cazuri de Covid-19, insa a inregistrat doar un singur deces, potrivit dailymail.ro.

Incepand cu 7 aprilie, potrivit Ministerului Sanatații din Noua Zeelanda, țara a inregistrat 1.160 de cazuri confirmate și suspectate in țara, insa doar un singur deces. 65 de persoane s-au recuperat in ultimele 24 de ore, mai mult decat s-a descoperit ca au fost infectate, 54, ceea ce transmite, ca focarul local de infecție este in scadere.

Au fost inchise școlile și serviciile neesențiale, nu s-au mai putut…