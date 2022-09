Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Africii de Sud, campioana mondiala en-titre, a invins, sambata seara, la Durban, reprezentativa Argentinei, cu scorul de 38-21, in ultima etapa a competitiei The Rugby Championship 2022, puternicul turneu intertari al emisferei de sud, insa trofeul a revenit Noii Zeelande.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, la New York, o intrevedere cu omologul din Maldive, Abdulla Shahid, fost presedinte al Adunarii Generale a ONU, si cu Victoria Hallum, ministrul adjunct de externe din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Noii Zeelande, in contextul…

- Un seism cu magnitudinea 5,8 s-a produs joi in centrul Noii Zeelande, potrivit Institutului de Geologie si Stiinte Nucleare (GNS Science) din Noua Zeelanda. Este cel mai puternic cutremur din acest an.Seismul a avut loc la ora locala 21:07 (09:07 GMT), la 30 de km nord-est de French Pass, in nordul…

- Coaliția de guvernare a decis in ședința de luni, 19 septembrie, plafonarea la 500 de lei pentru un metru cub de lemne de foc și a interzis exportul acestora.Proiectul de act normativ va cuprinde și alte masuri de protecție a cetațenilor, in paralel cu plafonarea prețului de vanzare al lemnului pentru…

- Comisia Europeana a prezentat vineri in premiera un proiect de regulament pentru a proteja pluralismul si independenta mass media, in contextul deteriorarii situatiei in mai multe tari din UE, intre care Polonia si Ungaria.

- Incepind cu 1 octombrie curent salariile personalului din instituțiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistența medicala vor fi majorate cu 10%. In acest sens, au fost operate modificari la Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistența medicala (FAOAM)…

- Guvernul Ungariei a declarat stare de urgenta energetica si a aprobat un plan de sapte masuri in planul energiei, care va intra in vigoare de la 1 august, a anuntat miercuri seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza MTI.

- Ploile abundente si vanturile au cauzat restrictii de circulatie pe Insula de Sud a Noii Zeelande. Zeci de scoli medii au fost inchise din cauza vremii nefavorabile, transmite portalul de stiri Stuff.