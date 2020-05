Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda nu a inregistrat niciun caz nou de COVID-19 in ultimele 24 de ore, o premiera dupa data de 11 martie, au anuntat luni autoritatile sanitare din aceasta tara, citate de DPA și preluate de Agepres. Pe 29 aprilie Noua Zeelanda si-a relaxat masurile stricte de izolare a populatiei la domiciliu.…

- Austria a anunțat marți ca va relaxa si mai mult masurile de izolare incepand cu 15 mai, cand va fi permisa redeschiderea restaurantelor si a cafenelelor si vor putea fi reluate serviciile religioase. ”Ne indreptam mai repede aici fata de alte tari catre un fel de noua normalitate”, a declarat cancelarul…

- Externat in urma cu o saptamana, "prim-ministrul se restabileste bine, are o stare de spirit buna", a declarat ministrul Michael Gove, numarul doi in guvernul britanic, pe canalul de televiziune Sky News. Johnson "a avut ocazia sa discute cu Dominic Raab", ministrul de externe care l-a inlocuit…

- Coreea de Sud si-a extins masurile de distantare sociala cu inca 15 zile duminica, dar a oferit unele concesii pentru biserici si activitatile sportive, in conditiile in care a inregistrat in ultimele 24 de ore doar opt cazuri noi de coronavirus, cel mai scazut numar din ultimele doua luni, relateaza…

- Magazine, baruri, restaurante și școli- toate au fost închise în urma cu o luna, transportul public fiind de asemenea oprit, lasându-se deschise doar magazine alimentare, farmaciile și benzinariile. Oamenilor li s-a permis sa-și paraseasca locuințele doar pentru a cumpara lucruri esențiale,…

- Pentru prima oara de cand s-au dat publicitații statistici despre numarul persoanelor decedate din cauza coronavirusului, in China nu s-a inregistrat nici un nou deces, noteaza AFP.Astfel, de la primul deces inregistrat pe 11 ianuarie, 3.331 de chinezi si-au pierdut viata in urma imbolnavirii cu COVID-19.China…

- Portugalia a raportat duminica 295 de decese de coronavirus, cu 29 mai mult decat in ajun si a depasit 11.000 de contagieri, in conditiile in care creste presiunea asupra spitalelor si este nevoie de o majorare a dotarilor medicale, relateaza EFE.Potrivit ultimului buletin al Directiei Generale…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…