Noua versiune live action a animaţiei "Mulan" sfidează coronavirusul şi este lansată în premieră mondială la Hollywood Noua versiune live action a animatiei "Mulan", de la Disney, a fost lansata in premiera luni la Hollywood, in cadrul unui eveniment care a beneficiat de o ampla prezenta, desi saptamana trecuta au existat speculatii privind o amanare a premierei ca urmare a raspandirii coronavirusului, relateaza EFE. Saptamana trecuta, compania Disney a fost nevoita sa anuleze lansarea filmului in China, una dintre cele mai importante piete pentru aceasta versiune cu actori in carne si oase a clasicului film de animatie, pe fondul temerilor privind contaminarea cu Covid-19. Astfel, in trei importante tari asiatice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

