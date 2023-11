Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu exclude chiar total cresterea varstei de pensionare, in Romania. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat conditiile in care s-ar putea produce acest lucru. Varsta de pensionare ar putea sa creasca doar daca ar exista aceeași creștere și in ceea ce privește speranța de viața.…

- Poate crește varsta de pensionare in Romania odata cu noua lege a pensiilor? La baza acestei decizii sta un factor important. Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a vorbit despre creșterea varstei de pensionare, un lucru de care mulți pensionari se tem de altfel. Oficialul…

- „Doar in cazul in care creste speranta de viata, ceea ce este o garantie pe care noi... Romanii au totusi o garantie ca nu va creste varsta de pensionar arbitrar, asa cum s-a dorit initial. Trebuie sa va mai spun ceva. Sa stiti ca cel putin in ceea ce ne priveste am facut tot ceea ce tine de noi, de…

- Potrivit sursei citate, de la 1 ianuarie 2024 punctul de pensie se majoreaza cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei, iar de la 1 septembrie 2024 pensiile se majoreaza in urma recalcularii dupa noua formula.Potrivit proiectului, dreptul la pensie se obtine dupa minim 15 ani de contributii, fara…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind sistemul public de pensii, conform caruia pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari urmeaza sa fie recalculate dupa noua formula. De la 1 ianuarie 2024 se majoreaza cu 13,8% punctul de pensie, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei, iar de la 1 septembrie…

- Pensionarii asteapta cu nerabdare sa afle care sunt noile lor pensii dupa recalculare si intrarea in vigoare a unei noi legi. Estimarile sunt promitatoare. In noul proiect de Lege a pensiilor, referința ramane in continuare stagiul minim de cotizare de 15 ani, dar cu cat te apropii mai mult de 30 de…

- Noua formula de recalculare pentru cinci milioane de pensii ale romanilor a fost prezentata, in exclusivitate la Antena 3 CNN . Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii a explicat, in direct, formula si calculele pentru recalcularea pensiilor. „Pensia va fi egala cu numarul de puncte ori cu valoarea…

- Salariul minim in Romania va crește de la 1 octombrie. Valoarea punctului de amenda ar trebui sa se schimbe și ea raportat la salariu. Romanii platiți cu salariul minim vor fi platiți lunar cu 3300 de lei in loc de 3.000 de lei ca pana acum.Valoarea punctului-amenda se calculeaza in raport cu salariul…