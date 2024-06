Anunțul ANAT Tarifele pentru cazare pe litoralul romanesc au crescut cu 8%, in acest an fata de 2023, iar gradul de ocupare este de 85%, de Rusalii, cand peste 80.000 de turisti sunt asteptati la malul marii, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism ( ANAT ), relateaza Agerpres. Cele mai cautate statiuni de pe Litoral sunt Mamaia, Eforie si Venus, iar in context se inregistreaza o crestere cu 20% a cererii, in luna iunie a acestui an, fata de iunie 2023. Potrivit ANAT, atractiile din zona, noile investitii in hoteluri, cresterea cererii pentru hotelurile…