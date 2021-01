Noua tulpină de coronavirus se răspândește în România: două noi cazuri confirmate Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se afla izolați la domiciliu și sunt supravegheați de medicul de familie conform metodologiei in vigoare.In prezent, și alte teste de secvențializare sunt in prelucrare in cadrul laboratorului INBI „Matei Balș”, cu rezultate in curs. Ministerul Sanatații recomanda populației sa ceara testarea pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București și nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. „Pacienții sunt in stare generala buna,…

- Doua persoane din Bucuresti au fost diagnosticate cu noua tulpina de SARS-CoV-2 din Marea Britanie. Niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara tarii. Ministerul Sanatatii recomanda Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) amanarea masurilor de relaxare…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Ministerul Sanatații a recomandat Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența al Bucureștiului, reunit astazi in ședința, sa nu relaxeze restricțiile in vigoare. Comitetul s-a reunit sa discute ridicarea unor restricții, in condițiile in care de trei zile, rata de incidența a cazurilor raportate…

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…

- Inca doua cazuri de infectare cu noua tulpina, B.1.1.7, de COVID-19 din Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost confirmate la Institutul „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna,…