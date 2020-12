Stiri pe aceeasi tema

- Canada a decis, ca numeroase alte tari, sa suspende zborurile de pasageri dinspre Regatul Unit ca urmare a aparitiei in aceasta tara a unei tulpini noi a coronavirusului, a indicat canalul CBC duminica seara, citat de AFP. Decizia care urmeaza sa intre in vigoare la miezul noptii (luni, 05.00 GMT) figureaza…

- Premierul britanic, Boris Johnson, va prezida luni o reuniune de criza consacrata aprovizionarii Regatului Unit dupa decizia mai multor tari, printre care Franta, de a suspenda legaturile lor din cauza noii tulpini de coronavirus considerata de Londra ca "scapata de sub control", noteaza AFP.…

- Convocarea statelor membre s-a facut prinmecanismul integrat al UE pentru un raspuns politic la crize (IPCR), care are ca scop luarea unor decizii rapide si coordonate la nivelul UE in cazul unor crize importante si complexe, potrivit Agerpres.Pentru pregatirea acestei reuniuni, cabinetul presedintelui…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, relateaza mediafax. E doar o chestiune de timp pana Romania va anunța o decizie similara - vezi aici.…

- Zborurile spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din/catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania se suspenda pe o perioada de 14 zile, incepand cu data de 21 decembrie a.c., ora 19.00.Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat duminica, 20 decembrie, ...

