Stiri pe aceeasi tema

- Canada a aprobat vaccinul dezvoltat de compania americana Moderna impotriva maladiei COVID-19, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii din aceasta tara, informeaza DPA, Reuters si AFP. In urma deciziei de miercuri a autoritatilor canadiene, aproximativ 168.000 de doze cu vaccin Moderna vor…

- Marea Britanie a detectat o noua mutatie a coronavirusului la contacti ai unor persoane infectate care au calatorit dinspre Africa de Sud, a precizat miercuri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. Ministerul Sanatatii din Africa de Sud a anuntat saptamana trecuta ca a fost descoperita…

- Israelul a detectat patru cazuri de infectare cu noua tulpina, mai contagioasa, a coronavirusului SARS-CoV-2, aparuta in Marea Britanie, a informat miercuri Ministerul Sanatatii, transmite Reuters, citat de Agerpres. Trei din cele patru persoane infectate au revenit din Anglia si se afla acum in izolare…

- Israelul a identificat patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, relateaza Reuters. Trei dintre cazuri au fost persoane care s-au intors din Anglia și care sunt in izolare la un hotel desemnat special ca cladire de carantinare,…

- Doua cazuri ale unei noi variante COVID, ”mai contagioase”, care au legatura cu Africa de Sud, au fost depistate in Marea Britanie, a anunțat miercuri ministrul Sanatații Matt Hancock, potrivit Sky News. Dupa varianta mutanta a coronavirusului detectata in octombrie și anunțata saptamana trecuta, oficialii…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au avansat si este posibil sa se ajunga la un acord, afirma surse oficiale de la Bruxelles si Londra. Statele din cadrul Uniunii Europene se pregatesc de aplicarea unui potential acord cu Marea Britanie incepand…

- Autoritațile din Australia au anunțat, luni, ca au fost detectate doua cazuri de infectare cu noua tulpina a COVID-19, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cel mai populat stat australian, New South Wales (NSW), a raportat, duminica, sase noi cazuri de coronavirus la persoane care au revenit din strainatate…

- Premierul Boris Johnson a anunțat noi restricții in Marea Britanie, dupa ce in ultima saptamana țara a suferit o explozie de cazuri noi de coronavirus: “Cu inima grea trebuie sa va spun ca nu putem continua planurile de Craciun asa cum erau. Consider sincer ca nu exista alta alternativa”, a spus Boris…