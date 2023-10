Stiri pe aceeasi tema

- Sunt tensiuni fara precedent in marile orașe europene, unde s-au inmulțit alertele teroriste. De teama atacurilor, Italia ia o masura care pune sub semnul intrebarii viitorul spațiului Schengen și reintroduce controale la frontiera cu Slovenia. Masura va intra in vigoare sambata, 21 octombrie. Italia…

- Este alerta in Franța, sambata 14 octombrie! La scurt timp dupa ce muzeul Luvru din Paris a fost inchis in mod exceptional in cursul zilei de astazi, la pranz, ”din motive de securitate”, autoritațile franceze au decis sa evacueze și Palatul Versailles, dupa ce a fost anunțata o alerta cu bomba. In…

- Migrația ocupa un loc important pe agenda Germaniei, inaintea unei serii de alegeri regionale in care extrema dreapta, care profita de subiect, spera sa iși sporeasca influența, scrie agenția Reuters. {{704678}}Germania va introduce saptamina aceasta noi controale la frontierele cu Polonia și Cehia,…

- Din cauza unei mari avalanșe de pietre pe drumul alpin de linga granița Franței și Italiei, o autostrada și o linie de cale ferata au fost inchise pe o perioada nedeterminata. Pe teritoriul comunei Fresnay din Morien, de pe versantul unui munte s-a produs o mare avalanșa de pietre. Volumul pietrelor…

- Amenințarile la adresa securitații Suediei au crescut dupa recentele incendieri ale Coranului, transmite guvernul de la Stockholm, care susține ca va crește controalele interne și la granițe. Poliția va avea prerogative sporite de a opri și verifica persoane, din cauza riscurilor teroriste, transmite…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca in perioada 26-39 iulie programul zborurilor de pe aeroporturile Catania-Fontanarossa Vincenzo Bellini și Falcone - Borsellino este afectat din cauza incendiilor.

- Aeroportul din capitala siciliana va ramane inchis pana la ora 12.00, a anunțat operatorul sau pe Twitter, in timp ce pompierii lucrau pentru a stinge un incendiu de proporții intr-o zona din apropiere, care a perturbat și traficul rutier și feroviar local, potrivit Reuters.Incidentul s-a adaugat…