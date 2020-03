Vremea se schimba brusc in toata tara: Se anunta lapovita, ninsoare si chiar ger in Transilvania

Aceasta intra in vigoare sambata la ora 16:00 si expira luni la ora 10:00. In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari temporare la munte, in sudul Moldovei si al Banatului, in Dobrogea, Muntenia si… [citeste mai departe]