Stiri pe aceeasi tema

- ​​Firmele de construcții din România duc lipsa de forța de munca, nu doar calificata, dar și necalificata, iar lucratorii din Asia sunt o soluție doar pentru companiile mari - se plâng diriginții de șantier care s-au reunit în Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier, potrivit unui…

- ​O propunere de lege care prevede creșterea salariului minim pentru angajații cu facultate a ajuns spre finalul procedurii de adoptare, iar la nivelul Uniunii Europene se discuta stabilirea unui salariu minim european, care are ar ridica nivelul în România și în alte țari sarace din…

- Grupul german Ara Shoes, unul dintre cei mai mari producatori locali de pantofi, inchide din aprilie fabrica de la Simleul Silvaniei, judetul Salaj, si renunta la o parte dintre salariatii din Valea lui Mihai, judetul Bihor, conform surselor Ziarului Financiar.

- Cel mai sensibil subiect abordat in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in 2019 a fost nivelul pana la care sa creasca salariul minim in anul 2020. Pe parcursul anului, institutia s-a confruntat, insa, si cu alte subiecte sensibile precum alocatiile pentru copii platite de…

- Punctul de amenda va ingheta la 145 lei in anul 2020, a decis Guvernul, prin adoptarea unui proiect de asumare a raspunderii in acest sens. Masura face parte dintr-un proiect de lege privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care vizeaza in principal…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri seara, majorarea salariului minim brut cu 150 de lei, de la 2.080 de lei la 2.230 de lei/ luna, incepand de la 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2% fata de luna decembrie 2019. Raportat la venitul net, acest avans inseamna 83 de lei…

- Eliminarea supraimpozitarii contractelor cu norma redusa de munca (part-time), care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020, reprezinta o revenire la normalitate dupa mai bine de doi ani in care acestea au fost, succesiv, afectate de masurile fiscale pe care le-am putea evalua ca fiind disproportionate.…

- Investitiile Hidroelectrica ar fi fost blocate în acest an, din cauza prevederilor din OUG 114/2018 privind creșterea salariului minim în constructii, susține Bogdan Badea, directorul general al companiei. Majorarea salariului minim în construcții la 3.000 lei a dus la creșterea costurilor…