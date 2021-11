Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Transplant anunta, luni, o noua prevelare de organe la Spitalul Judetean Targu Mures, a treia de la inceputul lunii octombrie, potrivit news.ro. ”In tot acest context dificil determinat de pandemia COVID19, romanii continua sa fie generosi si isi gasesc puterea de a trece…

- Duminica dimineața, la Spitalul Clinic Județean Targu Mureș a avut loc a treia prelevare de organe de luna aceasta și a cincea de la inceputul anului, transmite Rador.Coordonatorul regional de transplant, Oana Pitea, a anunțat ca „a avut loc o prelevare multiorgan de la o pacienta de 69 de ani aflata…

- Un pacient intrat in moarte cerebrala a salvat viata a cinci oameni, dupa ce familia sa a acceptat sa doneze organele altor oameni care se lupta sa supravietuiasca. Agentia Nationala de Transplant a anuntat, ieri, ca s-a realizat o noua prelevare de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala,…

- Agentia Nationala de Transplant (ANT) a anuntat, marti, ca la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures s-a realizat o noua prelevare de organe de la un pacient aflat in moarte cerebrala si ca gestul facut de familia donatorului a schimbat in bine viata a cinci oameni necunoscuti. „Tot…

- Seful Politiei Municipiului Targu Secuiesc, comisarul-sef Florin Popa, a fost declarat de Agentia Nationala de Integritate in stare de incompatibilitate. Potrivit ANI, in perioada 11 februarie 2020 – 16 februarie 2021, Florin Popa a detinut si exercitat simultan cu functia de sef al Politiei Municipiului…

- Peste 61.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri CNCAV, ceea ce constuituie un record de la debutul valului 4 al epidemiei. Astfel, din cele 61.095 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 21.420 au primit prima doza, 2.790 pe cea de-a doua, iar 36.885 de persoane…

- Agentia Nationala de Transplant a anunțat ca la Spitalul Clinic Județean De Urgența Targu Mures familia unui pacient aflat in moarte cerebrala a facut gestul altruist pentru donarea de organe. Prin aceasta decizie dificila au oferit speranta la viata pentru 2 semeni necunoscuti care asteptau un transplant…