- Andrei Tiberiu Maria (Smiley) si Delia Matache (Delia) au lansat astazi melodia „Ne vedem noi”, o piesa-eveniment nascuta la inceputul pandemiei de coronavirus. „Stiu ca publicul ne cere de mult timp o piesa impreuna, insa eu nu pot face colaborari decat atunci cand simt ca e piesa potrivita. Abia dupa…

- Piesa care s-a auzit ieri pentru prima data la Virgin Radio Romania, in premiera, la Liza și Fereșteanu, s-a lansat atat pe toate magazinele digitale, cat și pe Youtube. Otherside revine cu o colaborare cu Killa Fonic pe piesa ”Fața Blue”, o piesa EDM – house, compusa de Viky Red și Killa Fonic. Lansarea…

- Schimbari in topul Billboard HOT 100, adica topul celor mai #fresh piese din lume. Daca saptamana trecuta pe primul loc in acest top ajungea Harry Styles și al sau single „Watermellon Sugar”, de data aceasta Cardi B și Megan Thee Stallion au ocupat aceasta poziție. Clipul are deja 106 milioane de vizualizari …

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…