Proaspat pensionat din magistratura, Cristian Danileț va lucra alaturi de Anca Dragu la Banca Naționala a Republicii Moldova. Informația a fost publicata de Profit.ro , care citeaza surse bancare. Publicația amintește ca Danileț deține de peste un an cetațenia moldoveneasca, in urma unui decret semnat de președintele Maia Sandu in noiembrie 2022. CSM n-a ezitat. Danileț, pensionarul special