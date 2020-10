Stiri pe aceeasi tema

- De ce a ajuns The Queen’s Gambit numarul 1 pe Netflix The Queen’s Gambit este numarul 1 pe Netflix, la mai puțin de o saptamana de la momentul lansarii. Miniseria are 7 episoade și este inspirata de romanul cu același nume, scris in 1983 de Walter Tevis. Cartea combina experiențele din viața reala ale…

- Cea de-a 72-a editie a galei de decernare a Premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor in cinematografie, a avut loc duminica seara, 20 septembrie 2020, mai mult in mediul online. Iata care este lista caștigatorilor. La fel ca toate evenimente ce s-au desfașurat in plina pandemie de COVID-19, și gala…

- A 72-a gala a premiilor Emmy si-a desemnat in aceasta dimineata marii castigatori. Ceremonia a avut loc online si a fost prezentata de catre Jimmy Kimmel, scrie bzi.ro . „Succession“, Schitt’s Creek“ și „Watchmen“ au fost cele mai premiate productii la premiile Emmy din acest an. Evenimentul s-a desfasurat…

- „Succession”, „Schitt's Creek” și „Watchmen” au fost marii caștigatori la premiile Emmy din acest an. Cea de-a 72-a editie a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru productiile de televiziune a avut loc, duminica, in condiții speciale din cauza pandemiei de coronavirus. Premiile au fost date…

- Creatorii superproductiei "Game of Thrones" revin cu un nou serial pe Netflix! Bazat pe seria de carți a scriitorului american George R.R. Martin, „A Song of Ice and Fire”, serialul ”Urzeala Tronurilor” a devenit, chiar dupa primul sezon, una dintre cele mai populare productii de televiziune caștigand…

- Se anunta inca o super productie pentru aceasta toamna. „Queen’s Gambit” va aparea pe Netflix pe 23 octombrie si va avea 7 episoade. Seria se bazeaza pe romanul din 1983 cu acelasi nume, de Walter Tevis.Netflix iti da sah mat cu cel mai nou serial al sau. „Queen`s Gambit” este un serial care…

- Spectacolul era in repetitii cand Broadway-ul a fost inchis la mijlocul lunii martie din cauza pandemiei. Productia urma sa aiba premiera pe 31 martie. Teatrele vor ramane inchise pana la sfarsitul anului 2020. "Diana" urmeaza sa aiba premiera pe 25 mai 2021, la un an decat era prevazut. Jeanna de…

- Serialul „Salvați de Clopoțel” revine cu un nou sezon! Mario Lopez și Elizabeth Berkley iși reiau rolurile ce i-au facut celebri! AC Slater și Jessie Spano se intorc la Bayside High! Exact! Actorii Mario Lopez și Elizabeth Berkley iși reiau rolurile ce i-au facut celebri! Tocmai a fost lansat trailer-ul…