Noua metodă de a depista mincinoșii O echipa de oameni de stiinta din Israel a dezvoltat o noua tehnologie bazata pe inteligenta artificiala pentru depistarea minciunilor prin intermediul miscarilor muschilor faciali. Anunțul a fost facut de Universitatea din Tel Aviv (TAU), potrivit Xinhua. Noua tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea de camere si software capabile sa detecteze minciunile in numeroase situatii din viata reala, a notat TAU in studiul publicat miercuri, dupa cum noteaza și agerpres.ro. Cu ajutorul acestei noi tehnologii, cercetatorii au detectat minciuni spuse de participantii la studiu cu o acuratete de 73%,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

