Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic. Țările din zona roșie și galbenă CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele modificari survenite sunt: in zona roșie au intrat: Franța, Islanda, Thailanda, Aruba, Polinezia Franceza și Eswatini; in zona galbena au intrat:– din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Columbia, Namibia și Costa Rica;-din zona verde, in urma creșterii incidenței: Turcia, Muntenegru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

