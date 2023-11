Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat luni, 13 noiembrie, Israelul ca ucide civili nevinovati "fara niciun criteriu" in Fasia Gaza si a condamnat faptul ca in urma bombardamentelor israeliene copiii au devenit primele victime, scrie Agerpres preluand agentia spaniola de presa EFE.Intr-un…

- Ucraina ar putea face concesii cu privire la problemele legate de limba și minoritațile naționale de dragul aderarii la UE, a declarat secretarul Consiliului de Securitate și Aparare Naționala, Olexi Danilov, scrie TASS, conform Rador Radio Romania."Suntem gata sa facem anumite compromisuri pe aceasta…

- Brazilia si-a oficializat candidatura la organizarea Cupei Mondiale feminine de fotbal din anul 2027, a anuntat duminica guvernul federal al acestei tari, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres.O declaratie semnata de presedintele Luiz Inacio Lula da Silva si de ministrul Sportului, Andre Fufuca,…

- Statul ii va plati judecatorului Oleg Melniciuc, care a fost condamnat la 7 ani de inchisoare pentru imbogațire ilicita, 500 de mii de lei drept prejudiciu moral și 5100 de lei cheltuieli pentru asistența juridica. Ministerul Justiției susține ca va contesta decizia la Curtea de Apel Chișinau.

- Sondaj CEC Bank Aproximativ jumatate dintre studenți vor fi sprijiniți financiar de catre familie, in anul universitar care incepe in aceasta toamna, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Astfel, aproximativ 43% dintre respondenți spun ca iși…

- Decizia de a-l aresta pe presedintele rus Vladimir Putin daca va participa la summitul G20 de anul viitor din Brazilia ar fi de competenta sistemului judiciar brazilian, a declarat luni presedintele Luiz Inacio Lula da Silva, dupa ce anterior daduse asigurari ca liderul la Kremlin nu va fi arestat daca…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat sambata, la summitul G20, ca lumea se confrunta cu o "urgenta climatica fara precedent", dand ca exemplu inundatiile din tara sa, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Președintele Braziliei Luiz Inacio Lula da Silva a cerut saptamana trecuta națiunilor BRICS, in cadrul celui de-al 15-lea summit BRICS care a avut loc la Johannerburg, sa creeze o moneda comuna pentru comerț și investiții intre ele, ca mijloc de reducere a vulnerabilitații țarilor la fluctuațiile…