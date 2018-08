Noua Lege a pensiilor: Guvernul spune ca elimina inechitatile, dar de fapt le adanceste

Noua Lege a pensiilor va elimina inechitatile dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, sustin artizanii proiectului.



Din pacate, insa, felul in care au ales sa "rezolve" guvernantii problemele care exista in actuala Lege a pensiilor vor duce la alte probleme, mult mai mari.







Astfel, chiar daca persoanele care au lucrat in acelasi domeniu, acelasi numar de ani si au cotizat egal vor avea aceeasi pensie, diferenta dintre pensia lor si a celor din alte domenii va fi foarte mare. Asta pentru ca noua Lege prevede dublarea…