Examenul de bacalaureat are toate șansele sa se transforme in sperietoare naționala, daca se pastreaza varianta propusa in noua Lege a Educației. Astfel, elevii ar urma sa susțina cel mai mare numar de probe – opt, de la instituirea examenului maturitații in Romania, in 1925. Conform proiectului de lege, consultat de Puterea.ro, vor fi șase materii, la doua dintre ele urmand sa se susțina și probe orale, pe langa cele scrise. Noul bacalaureat Propunerea legislativa prevede ca examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe: a) proba A01 – proba orala de evaluare a competentelor…