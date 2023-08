Nouă incendii în județ. Zeci de intervenții ale pompierilor botoșăneni, în ultimele patru zile Noua incendii in județ. Zeci de intervenții ale pompierilor botoșaneni, in ultimele patru zile Pompierii botoșaneni au fost la datorie și in perioada 12 – 15 august a.c., pentru gestionarea optima a situațiilor de urgența, produse la nivel local. Aceștia au avut, in total, 90 de misiuni. Pompierii au acționat pentru stingerea a noua incendii, acordarea primului ajutor și transportul la spital a unui numar de 66 de persoane […] Citește Noua incendii in județ. Zeci de intervenții ale pompierilor botoșaneni, in ultimele patru zile in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Atenție la copii! Pompierii botoșaneni, campanie de conștientizarea populației cu privire la pericolul scaldatului “Merg doar sa ma uit” este unul dintre argumentele cu care copiii incearca sa-și convinga parinții sa-i lase la scaldat, in raul Prut. De teama unui refuz, mulți dintre ei pleaca…

- Pompierii din Satu Mare au avut mai multe interventii, in noaptea de luni spre marti, ca urmare a unei furtuni, judetul fiind sub cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres."In aceasta noapte, pe fondul avertizarii…

- Pompierii clujeni au avut parte de un week-end extrem de aglomerat, cu peste 180 de misiuni la nivelul județului nostru. Cele mai multe misiuni au fost din partea celor de la SMURD, care au intervenit la 158 de cazuri medicale, alte 26 de intervenții fiind pentru stingerea incendiilor. Printre cele…

- Miercuri, 12 iulie 2023, copiii aflați la Școala de Vara, organizata de Primaria comunei Vorona, s-au intalnit cu polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitații și ai Biroului de Siguranța Școlara, din cadrul I.P.J. Botoșani.

- La sfarșitul saptamanii trecute, la nivelul județului Arad, pompierii aradeni au gestionat 101 intervenții in situații de urgența. Majoritatea dintre acestea au constat in asistența... The post Bilanțul de weekend al pompierilor aradeni: incendii de deșeuri menajere și vegetație uscata și intervenții…

- Pompierii militari suceveni au avut miercuri, pana in jurul orei 20.30, 27 de intervenții pentru evacuarea apei in municipiul Campulung Moldovenesc și 2 in Sadova, din curți, beciuri, subsoluri și demisoluri ale unor gospodarii și ale unor operatori economici.La ora transmiterii știrii mai era in ...

- In weekendul care s a incheiat, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au executat 150 misiuni, din care 102, fiind pentru acordarea primului ajutor medical. Pompierii militari constanteni au fost solicitati sa intervina pentru…

- Pompierii au intervenit in ultimele 24 de ore in 56 de localitati din 19 judete si in municipiul Bucuresti pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Astfel, pompierii militari…