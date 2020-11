Nouă dispută între primarul Nicușor Dan și arhitectul șef al Capitalei Un nou episod in disputa dintre primarul Nicușor Dan și arhitectul șef al Capitalei duce la dispoziția ca Inspectoratul de Stat in Construcții sa aiba acces nelimitat la documentațiile din domeniu, emise de municipalitate. Intre primar și arhitect exista o lunga disputa, ce a vizat inclusive plangeri la DNA. Printr-un comunicat de presa, Nicușor Dan a anunțat ca dispus joi ca Inspectoratul de Stat in Construcții sa aiba acces la orice autorizație sau documentație emisa de Primaria Municipiului București sau de Consiliul General al Municipiului București in ceea ce privește construcțiile din Capitala.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

