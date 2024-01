Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au descoperit o clasa complet noua de antibiotice care pare sa ucida una dintre cele trei bacterii considerate a reprezenta cea mai mare amenintare pentru sanatatea umana din cauza rezistentei lor extinse la medicamente, potrivit The Guardian, informeaza News.ro.Zosurabalpin a…

- Oamenii de știința spun ca au dezvoltat un nou tip de antibiotic pentru a trata bacteria Acinetobacter baumannii, rezistenta la majoritatea antibioticelor actuale și care ucide un procent mare de oameni, cu infecții invazive, informeaza CNN.

- Caz șocant in Crevedia. Un barbat a fost gasit mort, intins pe asfalt. Cei care l-au descoperit au fost polițiștii, care l-au preluat. Nimeni nu i-a mai putut salva viața barbatului, caci acesta era deja mort. Oamenii legii l-au identificat, in cele din urma.

- Spitalele și instituțiile de sanatate din Ucraina se confrunta cu o „creștere alarmanta” a infecțiilor bacteriene rezistente la antibiotice pe fondul razboiului cu Rusia, se arata intr-un nou raport, relateaza CNN.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mehedinți și ai Poliției Sectorului 1 București au desfașurat o acțiune de amploare. Oamenii legii au efectuat, in aceasta dimineața, 4 percheziții. Acestea au avut loc la sediul unei societați și la locuințele mai multor persoane fizice…

- Descoperire macabra intr-un parc din Turda. O persoana fara adapost a fost gasita decedata in noaptea de duminica.Cadavrul unui barbat a fost gasit duminica noaptea in Parcul Horea, Cloșca și Crișan din Turda. Incidentul s-a petrecut in zona „Trei Mocani”, a transmis turdanews.net. La o prima examinare…

- Raspunsurile alergice la alimentele obisnuite, cum ar fi lactatele si alunele, ar putea fi o cauza importanta si neidentificata pana acum a bolilor de inima, sugereaza o noua cercetare. Acest risc sporit ar putea fi comparabil cu – sau ar putea chiar depasi – riscurile reprezentate de fumat, precum…

- Oamenii de stiinta dintr-o echipa chineza au dezvoltat un nou instrument de inteligenta artificiala (AI) care ar putea sa accelereze considerabil procesul de descoperire a unor noi medicamente, informeaza Agentia de presa Xinhua, preluata de Agerpres. Cercetatorii de la Institutul Materia Medica din…