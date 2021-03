Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a eliberat din funcție conducerea Prefecturii Timiș, miercuri dimineața. Au urmat noile numiri de prefecți și subprefecți. Zoltan Nemeth (USRPLUS) este noul prefect de Timiș.

- Doi directori din cadrul ADP Sector 1, trimiși in judecata de procurorii DNA in anul 2018 intr-un dosar de corupție - trimiși in judecata pentru fapte penale incompatibile cu funcția detinuta: luare de mita și marturie mincinoasa, au fost suspendați din funcție, anunța Clotilde Armand. „Am…

- Viitoarea conducere a Prefecturii Timis este acum in formula completa. Si asta dupa ce propunerea PNL Timis pentru functia de subprefect, Ovidiu Draganescu, a devenit oficiala. Ca atare viitoarea conducere a institutiei va avea urmatoarea formula: Zoltan Nemeth (USR) – prefect; Andrei Molnar (UDMR)…

- Trei ofițeri de la ISU Dobrogea vor fi cercetați disciplinar Foto arhiva: ISU Ministrul de interne, Lucian Bode, a anuntat ca luni începe cercetarea disciplinara a trei ofiteri de la ISU Dobrogea în urma interventiei de la incendiul în urma caruia o femeie a murit aruncându-se…

- Localitatile Sandra, Nitchidorf, Dumbravita si Sag din judetul Timis urmeaza sa intre in carantina, intrucat rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a crescut foarte mult in ultima perioada. DSP a transmis Institutului National de Sanatate Publica propunerea de carantinare a acestor localitati.…

- In versiunea beta de iOS 14.5, a aparut o noua functie disponibila in Apple Maps, care permite utilizatorilor sa raporteze evenimentele de pe traseu si pe baza carora aplicatia ar urma sa-si avertizeze, la randul ei, utilizatorii, in cazul in care acestia se apropie de unul din evenimentele raportate.…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat ca Radu Gavriș nu mai este adjunctul Poliției Capitalei, de luni dimineața. De asemenea, el a anunțat ca va verifica cum au aparut imaginile de vineri seara in spațiul public. - in curs

- Deputata Partidului Sor Violeta Ivanov a afirmat, dupa consultarile cu presedintele Maia Sandu, organizate in contextul demisiei Guvernului, ca Partidul Sor este gata de alegeri parlamentare anticipate si sustine aceasta idee.