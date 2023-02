Stiri pe aceeasi tema

- George Marin Ieri, Clubul Petrolul 52 a susținut o conferința de presa prilejuita de doua evenimente legate de viața și activitațile clubului. De aceea, conferința s-a desfașurat in doua parți. In prima parte, clubul și-a prezentat noua structura manageriala. Dupa cum se cunoaște, fostul președinte…

- Petrolul jongleaza cu colapsul financiar. „Gazarii” au promovat de pe locul 1 in primavara 2022, au incheiat ediția de toamna in prima divizie in preajma play-off-ului, pe locul 7, doar ca ploieștenii nu se pot gandi la atacarea top 6 și la ținte pe masura orgoliului suporterilor prahoveni. Noul președinte…

- Corneliu Lucescu, patronul firmei Tarsin, una dintre cele mai de succes companii de transport din Europa, este noul președinte al CSM Bucovina Radauți. ,,Astazi, CSM Bucovina Radauți a reușit cel mai bun „transfer” al sezonului. Domnul Corneliu Lucescu, care pana acum a ajutat echipa de fotbal a CSM…

- Din aceasta suma, 336 de milioane de lei sunt obligatii de plata rezultate din ajutorul de stat acordat companiei in 2020, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Pentru recuperarea de sume restante la bugetul de stat, ANAF, prin Directia de administrare a marilor…

- FC Hermannstadt a fost depunctata cu 9 puncte din cauza problemelor financiare, datorii avute pe durata acestui sezon. Cu cateva zile inainte de decizia FRF, clubul sibian a reușit prin Planul de reorganizare modificat sa scape de datorii in valoare de 5,75 milioane de euro. Depunctarea, a precizat…

- ”Mos Craciun” a ajuns si la Academia de Copii si Juniori a clubului Petrolul. Cei peste 200 de juniori ai Petrolului, baieți și fete, au primit cadouri specifice acestei perioade a anului, pe deplin meritate dupa efortul depus de-a lungul lui 2022! Cadouri și din partea ADGA La fel ca in ultimii ani,…

- Petrolul Ploiești a anunțat astazi numele celui care-l inlocuiește pe Costel Lazar, fostul președinte al clubului. Este vorba despre directorul sportiv Claudiu Tudor, așa cum GSP.ro a anunțat inca de zilele trecute. ...

- Costel Lazar a demisionat din funcția de președinte la Petrolul Ploiești, echipa aflata pe locul 7 in Superliga. Lazar a decis sa demisioneze, dar se lasa greu. Din informațiile GSP, el și-ar fi luat mai intai un concediu, dupa care va veni demisia. Locul sau va fi luat de Claudiu Tudor. Costel Lazar…