- „Piata de brokeraj bancar se afla pe un trend ascendent, inregistrandu-se cresteri in valori de aproximativ 30%, iar printre investitiile preferate de romanii care au accesat un credit bancar in 2020 se regasesc proprietatile imobiliare, autoturismele, electrocasnicele mari si obiectele de mobilier.…

- Imoradar24 faciliteaza gasirea ofertelor imobiliare aducand laolalta toate ofertele disponibile pe internet in Romania, pentru o cautare mai ușoara și compararea ofertelor. Zeci de mii de oferte cu proprietați imobiliare de vanzare sau de inchiriat din Romania pot fi gasite in orice moment pe site.…

- Cu peste 1,3 milioane de utilizatori în la noi în țara, Revolut lanseaza operațiunile bancare în România; Samsung a lansat un numar record de televizoare; Jeff Bezos, CEO-ul Amazon, dar și rivalul lui Elon Musk în cursa pentru cucerirea spațiului, face un pas în spate…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au semnalat apariția unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor banci cunoscute, cu scopul de a-i convinge pe oameni sa acceseze linkuri sau sa descarce fișiere periculoase care ii pot lasa fara bani.…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender avertizeaza asupra unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor banci cunoscute pe piata locala, precum Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank, cu scopul de a-i convinge…

- Intr-o ancheta ampla realizata de „Sports Show”, fotbalul a fost incununat cel mai popular sport din lume, cu peste 3,5 miliarde de fani. Surpriza vine de pe locul doi: cricketul, cu o baza de 2,5 miliarde de fani. ...

- Cea mai simpla metoda de investiție pasiva are și cele mai importante consecințe – bune sau rele.Daca ai deja o locuința și destui bani pentru a investi in altele, pe care sa le inchiriezi,decizia de investiție este destul de simpla: in cat timp vor fi acoperitecosturile totale (cumparare + renovari…

- Princess Casino aduce, pentru prima oara in Romania, un joc din seria ”Book of” in varianta Megaways. Oferind peste 3.000 de șanse de caștig intr-o singura runda, noul titlu este un concurent puternic la titlul de cel mai popular joc din 2021. Daca ai jucat vreodata la cazino, cel mai probabil…