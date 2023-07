Stiri pe aceeasi tema

- Metrerorologii anunta instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii pana miercuri seara si au emis si avertizare Cod galben de averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului pentru nord si nord-vest, valabila pana miercuri dimineata. In intervalul 27 iunie, ora 14.00…

- Meteorologii au emis doua avertizari meteo Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care vizeaza 29 de județe ale țarii. Avertizarea Cod galben este valabila in intervalul 17 iunie, ora 10 – 18 iunie, ora 10.00. ”In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii eu emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila pana vineri la ora 23.00. „Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica pentru 29 de județe din țara. Potrivit ANM, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, grindina,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de furtuni valabila pe parcursul zilei de joi in 17 judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12:00 – 23:00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari Cod portocaliu și Cod galben de furtuni și ploi, valabile miercuri, in mai multe zone din țara. Și joi vor fi condiții de instabilitate atmosferica. Potrivit avertizarii meteo Cod galben, miercuri, 31 mai, intre orele 11:00 și 23:00, local…

- Meteorologii au emis o avertizare god galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii, sambata, pana la ora 23. Avertizarea meteorologica intra in vigoare de sambata de la pranz, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”In intervalul…

- Centrul Infotrafic a anunțat joi, 13 aprilie, ca se circula in conditii bune in majoritatea tarii, nefiind drumuri blocate. In unele zone ale tarii, insa, ceata reduce vizibilitatea sub 200 de metri, fiind afectate portiuni din autostrazile 2 si 3. Meteorologii au emis o atentionare nowcasting de ceata…