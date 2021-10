Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane, printre care și un copil in varsta de un an, se aflau in barca gonflabila care a traversat Dunarea marți dimineața. Este vorba despre membrii a doua familii care au incercat sa intre in Romania din Serbia și care planuiau sa mearga mai departe catre vestul Europei, potrivit unui comunicat…

- Un profesor de la Universitatea de Nord Baia Mare dorește sa ajunga in Sulina cu barca, pornind din Maramureș. Horea Nașcu va naviga pe cinci rauri și anume Sasar, Lapuș, Someș, Tisa și Dunarea. In acest sens, Horea Nașcu, cadru didactic al Centrului Universitar Nord Baia Mare, a cerut Inspectoratului…