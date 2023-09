Un nou virus a fost descoperit in Pacific. Cercetatorii spun ca ar fi vorba despre singurul care a fost gasit vreodata la o adancime atat de mare, in oceanele de pe Pamant, transmite Sky News. Virusul se incadreaza in categoria celor cunoscute sub numele de bacteriofagi, care infecteaza și se multiplica in interiorul bacteriilor. Acestea sunt considerate a fi cele mai prezente forme de viața de pe planeta și joaca un rol-cheie in ecologia oceanelor, ajutand la reglarea dimensiunilor populației și eliberarea nutrienților. A fost gasit la o adancime de 8.900 de metri in Groapa Marianelor. Min Wang,…