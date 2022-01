Stiri pe aceeasi tema

- Termenul pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi redus in Franta, incepand din 15 februarie, la cel mult patru luni, in loc de sapte, pentru a putea beneficia in continuare de un pasaport sanitar valid, a anuntat duminica ministrul sanatatii, Olivier Veran, informeaza Agerpres…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou. Jean Castex a afirmat de asemenea ca de luni si pentru…

- „Tinand cont de rata ridicata de vaccinare din Franta – una dintre cele mai mari din lume, aproape 90% din populatia adulta – si gratie gesturilor bariera – masca, teste si certificat sanitar sau verde – nu va anunt nici carantina, nici restrictii de circulatie nocturna, nici inchidere anticipata a…

- Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, s-a vaccinat cu trei seruri anti-COVID, dupa ce, marti s-a imunizat cu doza booster, produsa de Pfizer, iar anterior a primit la prima doza serul de la AstraZeneca in februarie si un rapel cu vaccinul Moderna la inceputul lunii mai, informeaza Agerpres…

- Un lot de medicamente destinate tratarii pacienților in stare grava din secțiile ATI a fost trimis de statul francez prin mecanismul european de protecție civila. Romania a primit aseara un nou ajutor in urma apelului lansat prin mecanismul european de protecție civila, dupa ce numarul mare de pacienți…

- Perioada de repliere a coronavirusului a luat sfarsit si in Franta, epidemia inregistrand o mica relansare autumnala, care nu ii inspaimanta deocamdata nici pe medici si nici pe guvernanti, dar ii determina pe acestia din urma sa ramana intransigenti in privinta mentinerii permisului sanitar, relateaza…