Stiri pe aceeasi tema

- Cozi uriase ca pe vremea lui Ceausescu la un magazin de produse alimentare. Oamenii s-au inghesuit sa prinda ulei si carne la oferta Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- Odata cu sosirea toamnei, gripa, covidul și alte boli virale ne ataca fara mila, slabesc sistemul imunitar și strica starea de spirit. Experții ne recomanda sa nu intram in panica, ci sa ne pregatim pentru noul sezon cu mare atenție, sa nu uitam sa luam vitamine, sa nu ne facem griji pentru fleacuri,…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASTM) organizeaza, pentru al patrulea an consecutiv, o noua ediție a campaniei de donații „Tu poți renunța?”, pentru a ajuta timișorenii in perioada sezonului rece.

- Oamenii de știința britanici au creat in mod intenționat tulpini hibride de Covid in cadrul unor experimente riscante, considerate a fi o "joaca cu focul", dezvaluie MailOnline. Hamsterii au fost infectați cu viruși mutanți, amestecuri ale tulpinii originale Wuhan și parți din Omicron sau Delta.…

- Pachete cu 24 de kilograme de alimente de la Guvern: Ce conțin și cand vor ajunge la beneficiari Pachete cu 24 de kilograme de alimente de la Guvern: Ce conțin și cand vor ajunge la beneficiari Aproape doua milioane de romani vor beneficia de pachete cu 24 de kilograme sub forma de produse preponderent…

- Pachete cu alimente care cantaresc 24 de kilograme, pentru aproape doua milioane de romani. Ajutoarele de la Guvern vor fi impartite oamenilor inainte de sarbatorile de iarna, a anuntat ministrul Marcel Bolos, miercuri, la Antena 3 CNN.

- Speranta de viata medie a variat in diferitele regiuni ale lumii in cel de-al doilea an al pandemiei de COVID-19 din cauza ratelor diferite de vaccinare, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza AFP. Pandemia de coronavirus a provocat in 2020 cea mai mare scadere a sperantei de viata dupa cel…

- China a devenit prima tara care a aprobat un vaccin impotriva Covid-19 care se administreaza prin inhalare, relateaza BBC. Fabricat de compania farmaceutica CanSino, vaccinul are ingrediente similare cu vaccinul dezvoltat de companie administrat prin injectie, folosind un adenovirus inofensiv ca purtator…