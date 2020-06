Nou studiu cu privire la COVID-19 - Care este legătua cu calviția Teste efectuate de oamenii de știința la Madrid au scos in evidența faptul ca hormonii masculini responsabili pentru calvitie ajuta noul tip de coronavirus sa atace celulele. Descoperirea ar putea fi un factor major pentru a intelege asocierea dintre numarul mare al deceselor cauzate de COVID-19 in randul barbatilor si calvitie, noteaza Mediafax. Cercetatorii din Madrid investigheaza interactiunea dintre hormonii sexuali masculini si coronavirus in cazul pacientilor diagnosticati cu Covid-19. Specialistii au asociat numarul ridicat al deceselor cauzate de coronavirus in randul barbatilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

