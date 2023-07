Stiri pe aceeasi tema

- Plangerea facuta de compania X Corp a lui Musk, care detine Twitter, a fost depusa miercuri la Curtea Superioara din California, din San Francisco. Musk acuza Wachtell ca a exploatat Twitter acceptand, in ultimele zile inainte de 27 octombrie 2022, incheierea achizitiei, taxe uriase de ”succes”, platite…

- Elon Musk a dat in judecata firma de avocatura de elita Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, pentru a recupera cea mai mare parte a onorariilor de 90 de milioane de dolari pe care aceasta le-a primit de la Twitter pentru ca i-a infrant incercarea de a renunta la preluarea companiei, pentru 44 de miliarde…

- Elon Musk și-a adaugat in programul sau de munca și funcția de CEO la Twitter. Deși a anunțat recent un succesor pentru acest post, slujba este in prezent a lui și ramane in același timp și CEO-ul Tesla și SpaceX. CITESTE SI BREAKING NEWS Rușii ataca dezlanțuit: al treilea val de atacuri asupra…

- O curte federala de apel din Statele Unite a respins luni oferta lui Elon Musk de a modifica sau de a pune capat acordului sau de frauda cu valori mobiliare convenit in 2018 cu Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC), care prevede ca un avocat al Tesla sa aprobe unele dintre tweeturile lui, transmite…

- Curtea de Apel pentru 2-lea Circuit al SUA din Manhattan a respins afirmatia lui Musk conform careia SEC a exploatat decretul sau de consimtamant pentru a conduce investigatii cu rea-credinta, hartuitoare, care i-au incalcat dreptul la libertatea de exprimare conform Primului Amendament, conform Constitutiei…

- Fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, a criticat in mod deschis conducerea companiei de catre Elon Musk, intr-o serie de postari pe retelele sociale, scriind ca "totul a luat-o razna" si ca Musk "ar fi trebuit sa renunte" la achizitie, relateaza CNBC. Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare…

- Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare care este prezentata ca o potentiala alternativa la Twitter, au provocat discutia. Acestia l-au intrebat pe Dorsey daca crede ca Musk este liderul potrivit pentru Twitter, la care Dorsey a raspuns: ”Nu”. “Nu. Nici nu cred ca a actionat corect dupa…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…