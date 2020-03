Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, politistii Brigazii Autostrazi din Politia Romana au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere și au depistat 71 de șoferi care au pus in pericol traficul rutier pe A3. Pe 7 martie, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat participanților…

- Politistii Brigazii Autostrazi au depistat 71 de soferi care au pus in pericol traficul rutier pe A3, unul dintre ei conducand cu 238 km/h pe autostrada. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat participantilor la trafic sanctiuni contraventionale in valoare de 24.500 de lei, au retinut 2…

- In cadrul activitatilor desfasurate in ultimele 24 de ore pentru disciplinarea participantilor la trafic, politistii rutieri au aplicat 267 de sanctiuni contraventionale, au intocmit trei dosare penale si au retinut in vederea suspendarii 19 permise de conducere.

- Un barbat de 65 de ani, din Germania, a murit, duminica, dupa ce masina pe care o conducea s-a rasturnat pe Drumul European 70, in localitatea Prunișor, din județul Mehedinți. Autoturismul s-a oprit in șanț. „Un barbat de 65 de ani de naționalitate germana, in timp ce conducea un autoturism…

- Luni, la ora 11.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza municipiului. La fata locului s-a constatat ca un varstnic de 81 de ani, care a condus un autoturism pe strada Olteniei din municipiu, in momentul in care a ajuns la intersectie cu bulevardul…