Stiri pe aceeasi tema

- Romania pierde aproape 400 de locuitori in fiecare zi, o statistica alarmanta care se traduce in pierderi economice, sociale și culturale majore pentru țara.In fiecare an, pierdem echivalentul unui oraș cat Piteștiul, iar pana in 2050, numarul de locuitori din Romania se va reduce la 14 milioane.…

- Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica pe 3 martie un proiect de lege care stabilește o serie de cotravenții la normele din domeniul sanatatii publice. Unitațile sanitare și personalul medical care nu comunica cu aparținatorii pacienților sau care nu respecta protocoalele de vaccinare sau…

- Compania Oil Terminal, la care statul roman are 60%, a primit aprobarea Ministerului Energiei pentru a incepe negocierile pentru un proiect de regenerare urbana in Constanța, scrie Ziarul Financiar.

- Aradul a beneficiat de-a lungul anilor de funcționarea unor zone libere care au contribuit la dezvoltarea economiei locale. In urma dialogului cu operatorii și concesionarii... The post Deputații PNL Glad Varga și Sergiu Bilcea: „Proiect de lege pentru facilitați acordate zonelor libere” appeared first…

- Municipalitatea suceveana vrea sa obțina mai mult de jumatate din banii Fondului pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei, pentru a reabilita și moderniza rețelele de termoficare din oraș.Ambițiosul demers a primit joi girul Consiliului Local, unde a fost aprobata documentația ...

- Daniel Coriu (FOTO), presedintele Colegiului Medicilor, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania de la Prima News TV, ca in Romania, la momentul actual replantarea stimulatoarelor cadiace este o procedura ilegala. Despre cazul recent de la Iasi, oficialul a aratat ca ceea ce ii ingrijoreaza…

- AUR a depus un proiect de lege la Senat care prevede ca la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul fiecarui sector al Municipiului Bucuresti se constituie, prin hotarare a consiliului local, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti,…

- Statul vrea sa inființeze companii care sa execute necondiționat serviciile necesare combaterii efectelor cauzate de situații extraordinare, precum panedmie, razboi ori criza energetica/alimentara, dar și sa atraga banii din PNRR, potrivit unui proiect de OUG aflat miercuri pe agenda Guvernului.