Nou-născut abandonat, salvat de câini maidanezi, în India Povestea unei fetite din India, abandonata imediat dupa nastere si care a fost salvata de mai mulți pui de caine, a emoționat o lume intreaga. Puii i-au ținut de cald bebelusului pana a fost gasit de un localnic, scrie Digi24 . Bebelușul din provincia Chattisgarh, India a fost abandonat de mama care nu-l dorea, iar autoritațile l-au gasit inconjurat de mai mulți pui de caine. Potrivit polițiștilor, mama puilor i-a pus pe micuți langa nou-nascut atunci cand l-a gasit, pentru a-l ajuta sa treaca peste noapte rece. Aceștia au stat lipiți de copil și l-au ajutat sa-și mențina temperatura corpului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

