- Reunit vineri in sedinta extraordinara, Consiliul Local Ploiesti a aprobat noile criterii pentru ocuparea postului de director la Clubul Sportiv Municipal, care permit ca persoana respectiva sa fie si economist, jurist sau licentiata in stiinte administrative, dupa ce pana acum erau acceptati doar oameni…

- Costin Grigore, fost consilier local PNL in perioada 2018-2020 va fi detașat director la CSM Ploiești, informeaza Observatorul Prahovean. In prezent, acesta ocupa funcția de consilier personal al primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici. Absolvent al Facultații Management Financiar…

- N.D. Dupa ce, la finalul anului trecut, in Ploiesti au fost recepționate lucrarile de construcții aferente obiectivului Blocuri de Locuințe, Ansamblul 9 Mai, respectiv blocurile 31A, 31B, 31C-D, 31E, 31F din str. Libertații, in aceasta saptamana au fost parafate contractele pentru primii beneficiari.…

- N. Dumitrescu Daca, imediat dupa preluarea mandatului, la finalul lunii septembrie, primarul Andrei Volosevici anunța ca este foarte ingrijorat in ceea ce privește soarta bugetului local al Ploieștiului, mai ales in privința datoriilor și a facturilor neachitate pentru serviciile publice, cu doua saptamani…

- Material de opinie de Radu Derscariu, Director, și Mihaela Vechiu, Manager, Global Employer Services, Deloitte Romania Prelungirea negocierilor pentru incheierea unui acord comercial post-Brexit intre Uniunea Europeana (UE) și Marea Britanie ridica numeroase semne de intrebare cu privire la limitarile…

- Primarului Ploieștiului, Andrei Volosevici, a cerut clarificari din partea conducerii Spitalului Municipal, ca urmare a apariției unui focar de coronavirus la nivelul unitații medicale. 17 cadre medicale au fost confirmate cu Covid-19, a anunțat, miercuri, Prefectura Prahova. La solicitarea conducerii…

- Mai multe persoane din categoria asistatilor social au iesit in strada, marti, protestand in fata sediului Primariei Ploiesti, fata de decizia noului edil al orasului, Andrei Volosevici, de a-i coopta pe beneficiarii de ajutoare sociale in programul de curatenie generala inceput in oras dupa alegeri.…

- Buna organizare și actele de binefacere organizate de Mitropolia Basarabiei in perioada pandemiei au fost apreciate de Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chisinau, potrivit basilica.ro.Felicitarile au fost transmise de Robert Keane, Consilier pentru Drepturile Omului – Ambasada…