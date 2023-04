Nou caz de intoxicaţii suspecte în şcolile de fete din Iran: 5000 de eleve au fost 'otrăvite' până acum Douazeci de eleve dintr-o scoala din orasul Tabriz din nord-vestul Iranului au ajuns marti la spital cu probleme respiratorii, transmite agentia de presa oficiala IRNA, preluata de AFP, anunța Agerpres. A fost interventia serviciilor de salvare, a indicat seful urgentelor, precizand ca niciuna din elevele care au semnalat ca au dificultati cu respiratia nu este in stare grava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

