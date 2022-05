Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 45 de ani a fost injunghiat mortal de vecina nemțoaica, in varsta de 27 de ani, intr-o cladire de locuințe din centrul orașului Munchen. Trecatorii de pe Sendlinger Strasse au asistat la scene de groaza joi dupa amiaza. Femeia a ieșit in fuga dintr-o cladire de locuințe, plina de sange…

- Autoritațile din Odesa acuza forțele rusești ca luni dimineața au declanșat un atac asupra unor cladiri rezidențiale din apropierea orașului. Este primul atac asupra portului de la Marea Neagra.

- Noi bombardamente au avut loc, vineri dimineața, in Ucraina. Un oraș din regiunea Dnipro din est, a fost lovit in jurul orei 6. Autoritațile spun ca au fost lovite o gradinița, un bloc de locuințe și&n

- Au aparut imagini de la atacul asupra Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina. Acolo, parașutiști ruși au aterizat și au atacat un spital local, au transmis armata ucraineana. Imaginile arata dezastrul ramas intr-un cartier de locuințe, dupa ce a fost bombardat toata noaptea. Orașul a fost bombardat…

- La exact cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. A fost lovita și o localitate aflata in apropierea capitalei, unde o racheta a distrus un bloc de locuințe. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Autoritațile au modificat criteriile de atribuire pentru blocurile ANL, acestea fiind votate in ședința de marți a Consiliului Local Timișoara. Pentru specialiștii din invațamant și sanatate se elimina baremul legat de varsta.

- UN REAL PERICOL, incendiu de vegetație uscata la un pas sa ajunga la locuințe The post UN REAL PERICOL, incendiu de vegetație uscata la un pas sa ajunga la locuințe first appeared on Partener TV .